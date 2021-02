Vogelzählungen: Aufwind nach dem Sinkflug

Der Bestand vieler Greifvogelarten war vor 50 Jahren in Österreich am Tiefpunkt. „Seit Ende der 1990er Jahre erholen sich diese Arten und der Bestand geht generell nach oben“, sagt Matthias Schmidt, Greifvogelexperte der Vogelschutzorganisation Birdlife. Vor allem bei seltenen Arten gebe es eine „Erholung“, aber es gebe auch „Sorgenkinder“.

763 Kaiseradler gleiten in Mitteleuropa durch die Lüfte, wie die vierte internationale pannonische Adlerzählung im Jänner ergab – laut Birdlife ein Rekordwert. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 535.

In Österreich wurde ein leichter Rückgang verzeichnet: Nach 83 Sichtungen im Vorjahr wurden nun 65 der Vögel gezählt.

"König der Lüfte"

Am häufigsten hielt sich der „König der Lüfte“ im Jänner im Nordburgenland und in NÖ auf. Die geringere Anzahl an Sichtungen dürfte mit einer lokalen, witterungsbedingten Nahrungsknappheit zusammenhängen, die die streng geschützten Vögel offenbar in die östlichen und südlichen Nachbarländer ausweichen habe lassen, sagt Schmidt. Die Zahl liege aber im natürlichen Schwankungsbereich.

"Reisefreudige" Kaiseradler

Vorallem junge Kaiseradler gelten als überaus reisefreudig und können in wenigen Tagen hunderte Kilometer zurücklegen. Diese hohe Mobilität unterstreiche die Bedeutung großräumiger Monitoringsprogramme, wie dieser internationalen Adlerzählung, heißt es von Birdlife.

Illegale Greifvogelverfolgung

Aufwind verspüren die Seeadler: Im gesamten pannonischen Raum wurden 1.347 Exemplare gezählt, in Österreich 105. Im Vorjahr waren es international 1.110 Seeadler. Der Zuwachs sei auf „langjährige Schutzbemühungen vieler internationaler Organisationen“ zurückzuführen, so Schmidt. Er gibt allerdings zu bedenken: „Wenn diese Zahlen erfreulich hoch erscheinen, so ist es dennoch wichtig, diese im Verhältnis zum riesigen Erhebungsgebiet zu sehen.“

Mehr als 500 Freiwillige aus Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Serbien, Rumänien und Slowenien beteiligten sich an der Zählung. 17 Greifvogelarten und mehr als 20.000 Individuen wurden dabei erhoben.

Durch die Ausstattung mit Sendern habe sich allerdings auch gezeigt, dass die illegale Greifvogelverfolgung noch immer noch Todesursache Nummer eins bei jungen Kaiseradlern ist.