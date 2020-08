Vogelgezwitscher wird immer leiser

In einem ersten Schritt soll ausgearbeitet werden, welche Vogelarten im Burgenland Bestandsrückgänge aufweisen und schutzbedürftig sind. „Dabei werden wir uns ansehen, ob die Bestandssituation dieser Arten in den Europaschutzgebieten wie Neusiedler See-Seewinkel, Hanság oder auf der Parndorfer Platte günstiger ausfällt“, erklärt Projektleiter Michael Dvorak. Die Abgrenzung von Gebieten, in denen sich die Kulturlandvögel noch halten konnten, steht im Fokus des Projekts. Diese „Vogelrefugien“ sollen zukünftig die Grundlage für die Auswahl von Regionen und Gebieten wie etwa ÖPUL-Projektbereiche sein, in denen gebündelt Schutzmaßnahmen angewendet werden.