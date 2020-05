Burgenländische Vielfalt: 172 Vogelarten an einem Tag entdeckt

18 burgenländische Teams mit 27 Teilnehmern beteiligten sich vergangenen Samstag am Bird Race 2020. Bei der von BirdLife Österreich und der Plattform bird.at organisierten Veranstaltung geht es darum, an einem Tag möglichst viele verschiedene Vogelarten in einem Umkreis von 2 Kilometern zu entdecken.

Mitten in der Corona-Krise mussten die Rahmenbedingungen angepasst werden. Eine Stunden Zeit blieb den Racern heuer, um in einem Kreisradius von 2 Kilometern so viele Arten wie möglich zu entdecken. Um Abstände einhalten zu können, durften heuer erstmals auch Personen alleine racen.