Erstmals Anklage im Fall vergifteter Greifvögel

Österreichweit sind laut der Organisation BirdLife alleine im Vorjahr nachweislich 65 streng geschützte Greifvögel bei Fällen illegaler Verfolgung getötet worden, davon 42 in Niederösterreich. „Und das sind nur die bekannt gewordenen Angriffe, die Dunkelziffer ist weit höher“, heißt es bei der Tierschutzorganisation.

Deshalb ist die Freude über den Erfolg niederösterreichischer Ermittler umso größer. Erstmals seit Jahren ist es in den Fällen vergifteter Tiere zu einem Durchbruch bei den Ermittlungen gekommen. Die Staatsanwaltschaft Krems hat nun einen 69-jährigen Jäger und ehemaligen Hegeringleiter (Hegering, ist ein kleiner jagdlicher Bezirk, Anm.) aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wegen Tierquälerei angeklagt. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Franz Hütter. Der Verdächtige soll laut Strafantrag im vergangenen Jahr im Raum Raabs an der Thaya Giftköder ausgelegt und auf so artgeschützte Vögel gequält und getötet haben. Der 69-Jährige muss sich in den kommenden Wochen am Landesgericht Krems in der Sache verantworten.