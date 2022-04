Tirol: Zweijährige von Pferd überrannt und verletzt

Ein zweijähriges Mädchen ist Freitagnachmittag bei einem Reitplatz in Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck von einem Noriker-Pferd überrannt und verletzt worden. Das Kind war unter einem Zaun in Richtung des Pferdes gekrochen, als das Tier gerade von der 41-jährigen Großmutter des Mädchens und ihrer 20-jährigen Mutter gewaschen wurde. Das Pferd erschrak laut Polizei offenbar, riss sich von der Leine los und überrannte die Zweijährige.

Das Mädchen blieb verletzt am Sandboden des Reitplatzes liegen, die Mutter setzte die Rettungskette in Gang. Die Zweijährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen