Tirol: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Kollision

Zwei Schwerverletzte hat Donnerstagmittag ein Zusammenstoß zweiter Pkw auf der Kössener Straße (B 176) in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) gefordert. Ein 72-jähriger Autofahrer wollte nach links in eine Siedlung abbiegen, als er den Wagen einer entgegenkommenden 70-jährigen Deutschen übersah. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in die angrenzende Wiese geschleudert.

Hubschrauber

Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, die Deutsche mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus in Salzburg, informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme war die B 176 im Bereich der Unfallstelle nur erschwert passierbar.