Festnahme nach Diebstahlversuch von Parfums in Wien

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei wegen eines mutmaßlichen Raubes am Olympiaplatz in Wien-Leopoldstadt alarmiert.

Ein Mann soll versucht haben, zwei Parfums aus einem Drogeriegeschäft zu stehlen. Der 52-jährige Slowake wurde von einem Ladendetektiv angehalten, doch er konnte flüchten.

Der Mitarbeiter wurde zu Sturz gebracht, nahm aber die Verfolgung auf und konnte lautstark auf den 52-Jährigen aufmerksam machen. Ein Passant konnte den Tatverdächtigen stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei anhalten.

Der mutmaßliche Räuber wurde festgenommen und nach der Vernehmung in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: