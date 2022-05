Tirol: Wolf, Bär und Goldschakal nachgewiesen

Drei Großraubtiere gehen derzeit in Tirol, konkret im Bezirk Innsbruck Land, um. Wie das Land am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, haben DNA-Untersuchungen toter Schafe gezeigt, dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden. Auch ein Goldschakal dürfte im Stubaital unterwegs gewesen sein und in Scharnitz zeigen Aufnahmen einen Bären.

Wie das Land am Feiertag meldete, wurde nach Rissen von zwei Schafen und einer Rehgeiß in Neustift im Stubaital bzw. Steinach am Brenner Mitte Mai jeweils ein Wolf aus der italienischen Population genetisch nachgewiesen.

Außerdem konnte die DNA von einem Goldschakal bei einer am 11. Mai begutachteten Rehgeiß aus dem Gemeindegebiet von Telfes im Stubaital festgestellt werden. Und im Gemeindegebiet von Scharnitz ist ein Bär in die Kamera-Falle getappt: Das belegen Aufnahmen einer Wildkamera aus der Vorwoche, die der Behörde aus dem Gemeindegebiet von Scharnitz übermittelt wurden.