Tirol-Wahl: Mattle schließt FPÖ bereits als Koalitionspartner aus

Zwischen den Zeilen hat der Tiroler VP-Chef immer wieder anklingen lassen, dass er kein großer Freund einer Zusammenarbeit mit der FPÖ wäre. Auf mögliche Koalitionsvarianten angesprochen, ließ der Landeshauptmann-Anwärter mehrfach wissen, dass im politischer Stil sehr wichtig sei. Und der ist bei der FPÖ im Wahlkampf verbal durchaus rabiat geworden.

Dass die Krone am Mittwoch Mattle damit zitierte, dass eine Koalition mit den Blauen „undenkbar“ sei, kam dann doch sehr überraschend. Der Chef der Volkspartei bestätigte diese Aussage in weiterer Folge und erklärte seine Festlegung so: