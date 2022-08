Rot-blaues Duell um Platz zwei mit Wähler-Schnittmengen

Nach SPÖ, Neos und Liste Fritz steigt nun auch die FPÖ in den Plakatwahlkampf ein. Im ersten Teil der Kampagne wolle man Themen ansprechen, die den Tirolern unter den Nägeln brennen, so Parteiobmann Markus Abwerzger am Freitag bei der Präsentation der Kampagne.

Sujets und Slogans könnten freilich genauso gut in einem Nationalratswahlkampf affichiert werden. Da wird etwa „Abflug statt Asylbetrug“ gefordert oder „Nie wieder Lockdown“ versprochen. Politische Themen für die Bundesebene, auf der die Freiheitlichen gerade im Aufwind sind.

Frust und Verunsicherung

Den will die Tiroler FPÖ nutzen und bespielt Frust und Verunsicherung – etwa durch die Teuerung. „Löhne rauf, Kosten runter“, heißt es auf einem Plakat.