Tirol-Wahl: Liste Fritz spitzt aufs Regieren, nur ohne ÖVP

Die 54-Jährige sprach sich zudem dafür aus, "Experten in die Regierung zu holen". In herausfordernden Zeiten brauche es "Umsetzer" an der Spitze. Dieses Profil erfülle ÖVP-Spitzenkandidat Mattle nicht. Man müsse es "endlich zulassen, dass Menschen, die nicht aus der politischen Blase kommen", Spitzenposten übernähmen. Es brauche "die besten und klügsten Köpfe in den jeweiligen Bereichen". Die Menschen litten unter der Teuerung und erwarteten sich "klare Ansagen". Mattle sei zwar "lieb und nett", das seien aber "keine politischen Kategorien", hielt Haselwanter-Schneider fest. "In der Politik braucht es Visionen und Ideen, da muss man anpacken."

Sie selbst - seit 2008 Landtagsabgeordnete und damit längstdienende Oppositionspolitikerin - sah sich als "Gestalterin" und "Anwältin der Menschen". Sie würde, säße sie in einer Regierung, keine "Politik vom Schreibtisch aus machen", sondern "mit den Menschen gemeinsam", unterstrich Parteiobfrau Haselwanter-Schneider. Diese würden von der aktuellen (schwarz-grünen, Anm.) Landesregierung zu wenig gehört: "Bei LH Platter bekommt man nicht einmal einen Termin". Platter sei ohnehin ein "Schönwetter-LH", der funktioniere, "bis die ersten Wolken aufziehen", übte die Oppositionspolitikerin Kritik am Noch-Landesregierungsoberhaupt.

Haselwanter-Schneiders Ansagen in Richtung Volkspartei hatten indes am Sonntag prompt eine Reaktion derselben zur Folge. ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf sprach in einer Aussendung von einer "oppositionellen Schlammschlacht", an der man sich nicht beteiligen werde. An den Aussagen der Liste Fritz-Chefin werde deutlich, worum es der Opposition gehe: "Nicht inhaltliche Ansagen, Themen und Visionen für Tirol stehen im Vordergrund, sondern einzig und allein das Motto: 'Alle gegen die Tiroler Volkspartei und das mit allen Mitteln'". Die ÖVP würde einen "Wettbewerb der besten Ideen, keinen der tiefsten Untergriffe" wollen.