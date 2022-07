Platter-Nachfolge: Anton Mattle mit 98,9 Prozent zum VP-Obmann gewählt

Nach vierzehn Jahren an der Spitze hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter am Samstag die Volkspartei an seinen Wunschnachfolger Anton Mattle übergeben.

Bei einem Landesparteitag in Alpbach wurde der 59-jährige mit 98,9 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen VP-Obmann gewählt.

Schwierige Ausgangslage

Zuvor wurden die rund 800 angereisten VP-Anhänger auf einen schwierigen Landtagswahlkampf eingeschworen, in dem laut Platter das Motto sein werde: "Alle gegen die Tiroler Volkspartei".