Tirol: Verletzte nach Raufereien vor Lokalen im Zillertal

Zwei Raufereien vor Lokalen im Tiroler Zillertal haben Dienstagabend bzw. in der Nacht auf Mittwoch mehrere Verletzte zur Folge gehabt. Vor einem Lokal in Gerlos gerieten vier niederländische Gäste und vier Security-Mitarbeiter aneinander. Dabei erlitten drei Niederländer und ein Security Verletzungen. Und in Mayrhofen kam es zu einer Rauferei bei einem Apres Ski-Lokal, bei der mindestens zwei Personen teils schwer verletzt wurden, darunter ein 18-jähriger Niederländer.

Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht und dort für eine Nacht stationär aufgenommen. Eine größere Urlaubergruppe aus den Niederlanden war mit zwei Deutschen aneinandergeraten, berichtete die Polizei. Insgesamt zwölf alkoholisierte Personen sollen an der Rauferei beteiligt gewesen sein. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Polizei Mayrhofen habe verhindern können, dass diese noch weiter eskalierte, hieß es. Hintergründe sowie genauer Ablauf der Auseinandersetzung waren vorerst unklar.