Tirol: Thaler gewinnt Duell um Führung des Wirtschaftsbunds

Das Duell um die Spitze des ÖVP-Wirtschaftsbunds , das am Freitagnachmittag im Congresspark Igls über die Bühne ging, war nicht nur eines um die Nachfolge von Franz Hörl. Für die beiden Kontrahenten – Wirtschaftslandesrat Mario Gerber und WK-Präsidentin Barbara Thaler – ging es auch um eine Weichenstellung, was künftige Ambitionen betrifft.

Klare Nummer eins

Während im Innsbrucker Stadtteil Igls der Wirtschaftsbund mittags seine Sitzung begann, gab es in der Zentrale der AK Tirol bereits Ergebnisse – zum (vorläufigen) Ausgang der Wahl unter den Mitgliedern der Interessensvertretung, die für ein anderes ÖVP-Schwergewicht von größtem Interesse war. Die schwarze Liste von AK-Präsident Erwin Zangerl wurde mit 59,2 Prozent klar bestätigt, kam auf 43 von 70 Mandaten. Das bedeutet aber auch einen Verlust von zwei Mandaten und somit einen leichten Dämpfer.

In Zeiten, in denen es für die ÖVP österreichweit in Wahlen und Umfragen tendenziell abwärtsgeht, kann der 66-Jährige das aber leicht verschmerzen. In den vergangenen Monaten hatte er sich mit dem landeseigenen Energieversorger Tiwag einen öffentlichen Streit um zu hohe Strompreise geliefert – AK-Klage inklusive.

Die rote FSG kam auf 18,8 Prozent und verlor ein Mandat. Die FPÖ legte – dem aktuellen Trend entsprechend – zu, gewann drei Mandate und kommt somit auf 9. Die Grünen steckten eine Niederlage ein. 5,2 Prozent heißt 5 Mandate (–2). Zwei kleine Listen erhielten jeweils ein Mandat. Erfreulich: Die Wahlbeteiligung stieg auf 38,4 Prozent.