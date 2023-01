Tirol: Skiunfälle forderten drei Schwerverletzte

Drei Skiunfälle haben am Montag in Tirol drei Schwerverletzte gefordert. In Lermoos im Außerfern wurde eine 67-Jährige bei einer Kollision mit ihrem 70-jährigen Ehemann, einem Niederländer, schwer verletzt. In Aschau im Zillertal wurde eine 72-Jährige von einem 43-jährigen Deutschen von hinten angefahren, wodurch die Frau stürzte und Verletzungen erlitt. Und in Sölden im Ötztal fuhr ein Unbekannter einem 68-jährigen Briten über die Skier, der dadurch am Bein verletzt wurde.

Der Brite war zuvor zu Sturz gekommen. Der Unbekannte blieb stehen, fuhr jedoch weiter, nachdem der 68-Jährige Entwarnung gegeben hatte, berichtete die Polizei. Erst später setzten beim Skifahrer Schmerzen ein, worauf er von der Pistenrettung versorgt und zu einem Arzt ins Tal gebracht wurde.