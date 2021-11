Tirol: Skifahrer stürzte in Gletscherspalte

Ein 28-jähriger deutscher Skifahrer ist am Dienstagnachmittag auf dem Hintertuxer Gletscher (Bezirk Schwaz) im freien Skiraum rund acht Meter in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Mann konnte mit seinem Handy selbst den Notruf absetzen, informierte die Polizei. Er überstand den Sturz unverletzt.

Offene Gletscherspalte übersehen

Der Deutsche dürfte den Einsatzkräften zufolge eine teilweise offene, mit frischem Schnee bedeckte Gletscherspalte übersehen haben und in Folge in die rund 70 Grad steile Spalte abgestürzt sein. Die Bergrettung barg den Mann per Seilrolle aus seiner misslichen Lage.

Gefahr unterschätzt

Gegenüber der Exekutive gab der Deutsche an, dass er sich aufgrund der Vielzahl an Spuren sicher gefühlt und die Gefahr eines Spaltensturzes unterschätzt habe. Im Einsatz standen die Bergrettung Tux, Mitarbeiter der Zillertaler Gletscherbahnen, ein Rettungshubschrauber und der Polizeihubschrauber.