Tirol: Riesiger Felsblock kracht in Haus

Ein mehrere Meter hoher und mehrere Tonnen schwerer Felsblock ist in der Nacht auf Freitag in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) in ein Wohnhaus gestürzt. "Es sind alle schadlos geblieben. Das hätte ganz anders ausgehen können", sagt Hausbesitzer Klaus Rainer.

Er selbst wohnt im Nachbargebäude. In dem Haus, in das gegen 2 Uhr der riesige Felsblock einschlug, schliefen zum Zeitpunkt des Unglücks die 93-jährige Mutter des Mannes und sein Sohn.