Rechtsgutachten kappen umstrittene Seilbahn

Um zu klären, ob das Projekt überhaupt rechtlich umsetzbar ist, hat der Landtag im Oktober mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Am Montag wurden die mit Spannung erwarteten Expertisen präsentiert. Und diese sprechen eine sehr eindeutige Sprache. "Starke verfassungsrechtliche Bedenken" gibt es laut LandtagspräsidentHerwig van Staa ( ÖVP ) in Bezug auf eine von den Befürwortern des "Brückenschlags" formulierte Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes. Der Text sieht eine Ausnahme für Skigebietszusammenschlüsse vor, die das eindeutige Verbot des Baus von Personen-Seilbahnen in Ruhegebieten aushebeln soll. Und in einer solchen Schutzzone ist die Liftschaukel geplant.