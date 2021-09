Tirol: Paragleiter stürzte ab und blieb in Felsen hängen

Ein 35-jähriger Paragleiter ist Dienstagvormittag in Leisach in Osttirol nach dem Start vom Gipfel des „Spitzkofel“ auf 2.717 Meter Seehöhe rund 30 Meter abgestürzt. Sein Paragleitschirm verhängte sich bei einem Felsen - dadurch wurde ein weiterer Fall verhindert. Er blieb in einer Felsrinne liegen. Sein 34-jähriger Begleiter, der bereits in der Luft war und den Absturz erst dort bemerkt hatte, verständigte noch während des Fluges die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

Bergrettung kam zur Hilfe

Der schwer verletzte 35-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Bergrettung Lienz unterstützte die schwierige Bergung.