Tirol will Maut erheben: Bayern wehrt sich

In Bayern regt sich Widerstand gegen die Pläne der schwarz-roten Tiroler Landesregierung, nach Fertigstellung des Fernpasstunnels auf der Fernpassstrecke eine Maut einzuheben. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) warnte vor einer "Diskriminierung durch die Hintertür", berichtete die Tiroler Tageszeitung am Montag. Er forderte, von den Mautplänen "am besten ganz abzusehen". LH Anton Mattle (ÖVP) pochte darauf, dass das EU-Recht sehr wohl eingehalten werde.

Konkret will die Tiroler Landesregierung mit dem "Fernpass-Paket" die gesamte Strecke auf Vordermann bringen. Dabei ist neben dem Neubau einer zweiten Röhre für den Lermooser Tunnel auch den Neubau des Fernpasstunnels (Fertigstellung im Jahr 2028) vorgesehen. Anschließend soll eine Maut in Höhe von rund 14 Euro für Pkw eingehoben werden, eine Jahreskarte soll es für 140 Euro geben. Die Außerferner sollen außerdem über ein Regionalwirtschaftsprogramm Gutscheine in Höhe von 150 bis 290 Euro bekommen.