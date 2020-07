Tirol: Mann rettete sich durch Sprung von Motorkarren vor 65-Meter-Absturz

In Oberau in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am Donnerstag der Motorkarren eines 57-Jährigen rund 65 Meter über ein steiles Wiesenstück abgestürzt. Der Mann konnte sich nach rund zehn Metern mit einem Sprung vom Fahrzeug noch retten, bevor der Motorkarren sich zweimal überschlagend weiter abstürzte, berichtete die Polizei.

Der Mann war gegen 19.00 Uhr am Sonnberg mit dem Einbringen von Heu beschäftigt, als er beim Einbiegen von einer Gemeindestraße in einen Feldweg vom Weg abkam. Der 57-Jährige musste in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.