Tirol: "Lufthunderter" auf der Inntalautobahn aufgehoben

Der "Lufthunderter" hatte in den vergangenen Monaten in Tirol und auch in anderen Bundesl√§ndern zu Diskussionen gef√ľhrt. Der Tiroler √ĖVP-Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftsbundchef Franz H√∂rl hatte gegen√ľber der APA ein "Aus" der Verkehrsma√ünahme gefordert. Wenn die Rechtsgrundlage aufgrund stark verbesserter Messwerte fehle, sei auch das Tempolimit abzuschaffen, so H√∂rl.

Transitforum Austria-Tirol-Obmann Fritz Gurgiser hatte indes dagegen argumentiert, denn die "ach so gute Luft" sei "gar nicht so gut" und verwies auf Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EU-Kommission.