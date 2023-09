"Luft-Hunderter" in Salzburg soll am 1. November fallen

Das Land Salzburg will noch in diesem Jahr das flexible Tempo-100-Limit aufheben, das im November 2008 auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) verordnet worden ist.

Das hatte FPÖ-Umweltreferentin Marlene Svazek vor einigen Tagen angekündigt. Und den Schritt damit erklärt, dass die Luftbelastung seit drei Jahren deutlich unter den Grenzwerten liege. Für die Geschwindigkeitsbegrenzung fehle somit die rechtliche Grundlage.

Tempolimit seit 15 Jahren in Kraft

Nun wurde der Entwuf der Verordnung veröffentlicht. Das seit 15 Jahren geltende flexible Tempolimit auf der A10 Tauernautobahn zwischen dem Knoten Salzburg und Golling soll damit aufgehoben werden. Die Verordnung soll - so der aktuelle Stand - am 1. November in Kraft treten, teilte Svazek am Donnerstag mit.