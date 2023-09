Tirol geht bei Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung voran

Am Dienstag hat die schwarz-rote Landesregierung nach ihrer Herbstklausur einen konkreten Fahrplan vorgelegt, um Eltern bei Bedarf – wie von beiden Parteien paktiert – einen ganzjährigen, ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr zu garantieren.

Nicht auf einen Schlag

"Wir sind in Österreich die Ersten, die das in dieser Konsequenz angehen", sparte ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle bei einer Pressekonferenz in einer Vorbild-Betreuungsstätte in Kolsass nicht mit Eigenlob. Man werde die Sache aber "mit dem notwendigen Pragmatismus angehen", sekundierte sein Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ).

