Tirol: Einbruchsopfer flüchtete zur Nachbarin

Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) eingebrochen. Durch den Lärm wurde der Bewohner geweckt und ergriff die Flucht. In der Wohnung seiner Nachbarin alarmierte er die Polizei.

Die Täter seien über eine offene Terrassentür in die ebenerdige Wohnung gelangt, erklärten Polizeibeamte. Die beiden Männer sollen Bargeld und Wertgegenstände (Schmuck, Bekleidung, Parfums) gestohlen haben.

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits über alle Berge verschwunden. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen.