Rätsel um Schuss in Tirol: Getroffen wurde nur ein Fensterrahmen

Ein vorerst unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag im Bereich Aufeld in Zell am Ziller in Tirol (Bezirk Schwaz) vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr einen Schuss abgegeben und dabei einen Fensterrahmen eines Hauses beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange, man bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Zell am Ziller unter Tel.: 059133/7257.