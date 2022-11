Tirol: Drei Verletzte nach Autounfällen auf Bundesstraßen

Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw in Mils (Bezirk Imst) sind am Freitag der 34-jährige Lkw-Chauffeur und die 74 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf einer Kreuzung der Tiroler Straße (B171). Das Auto der 74-Jährigen wurde total beschädigt, die B171 war bis 16 Uhr gesperrt. Die Seniorin, die den Vorrang des Fließverkehrs missachtet haben dürfte, wurde per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der 34-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.

In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) verunfallte ein alkoholisierter 20-Jähriger mit seinem Pkw, so die Polizei. Der Lenker geriet kurz vor 18 Uhr von der Loferer Straße (B178) ab. Sein Wagen prallte zwei Mal gegen eine Leitschiene und eine Lärmschutzwand, ehe es schwer beschädigt unter der Leitplanke zum Stillstand kam. Der junge Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht, sein Auto hat nur noch Schrottwert.