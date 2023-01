Tirol: Drei Schwerverletzte nach Skiunfällen

Zwei Skiunfälle haben am Mittwoch im Tiroler Zillertal drei Schwerverletzte gefordert. Am Hintertuxer Gletscher wurde ein 59-jähriger Deutscher bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer schwer am Kopf verletzt. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten, berichtete die Polizei. Im Skigebiet Hochzillertal in Aschau stießen ein 17-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Landsmann zusammen. Beide erlitten ebenfalls schwere Verletzungen.

Der am Hintertuxer Gletscher verletzte Deutsche wurde ebenso wie der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 39-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.