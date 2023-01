Sturzbetrunken: Männer gerieten mit Auto auf Skipiste

Zwei mutmaßlich betrunkene Männer im Alter von 21 und 19 Jahren haben sich in der Nacht auf Mittwoch in Zürs am Arlberg mit der Polizei angelegt. Nachdem sie mit ihrem Auto in der Nähe der Trittkopf-Talstation auf die Piste geraten und hängen geblieben waren, verweigerte der 21-jährige Lenker der Polizei einen Alkotest.

In weiterer Folge begannen die beiden Männer die Beamten zu beschimpfen, auch nach ihrer Festnahme beruhigten sie sich nicht, informierte die Polizei.

Die beiden jungen Männer waren kurz vor Mitternacht in Richtung Dorfmitte unterwegs, als sie mit dem Auto plötzlich auf der Piste standen. Passanten riefen die Polizei, die den 21-Jährigen zum Alkotest aufforderten.