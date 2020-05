Tirol: Dieb hat zwei Hasen gestohlen

Einen Diebstahl der etwas anderen Art hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Häselgehr in Tirol (Bezirk Reutte) verübt. Er stahl aus einem Hasenstall zwei Hasen der Rasse "Deutsche Riesen", berichtete die Polizei.

Hinweise erbeten

Eines der Tiere war gar ein eingetragener brauner Zuchthase mit Ohrentätowierung. Die Exekutive bat um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Elbigenalp.