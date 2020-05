Diebstahl in Innerer Stadt und Donaustadt: Verdächtige hatte Kinder dabei

Eine 28-jährige Frau wurde am Mittwoch festgenommen, weil sie zwischen 11 und 15 Uhr in mindesten drei Geschäften Diebstähle begangen haben soll. Die Verdächtige ließ in der Inneren Stadt und in der Donaustadt Waren mitgehen.

Die Beschuldigte hatte bei den Taten stets ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren dabei. Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro wurde von der Polizei vorläufig sichergestellt. Die beiden Kinder wurden in die Obhut des Jugendamts (MA11) übergeben.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: