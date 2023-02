Tirol: Bewusstlose vor herannahendem Zug gerettet

Eine 20-Jährige ist am Donnerstag auf einem Bahnsteig in Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land) in Tirol offenbar aufgrund von Kreislaufproblemen ohnmächtig geworden und kopfüber auf das rund ein Meter darunterliegende Gleis gestürzt. Dort blieb sie bewusstlos liegen. Ein Polizist sowie ein Passant rannten daraufhin zu der 20-Jährigen und retteten sie vor einem herannahendem Zug.

Bremsmanöver

Der LokfĂĽhrer hatte die Situation ebenfalls erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet, berichtete die Polizei. Er konnte den Zug rund fĂĽnf bis sechs Meter vor dem Ort des Vorfalls anhalten. Verletzt wurde niemand.

Die 20-Jährige wurde zur Abklärung mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. An der Rettungsaktion war auch noch eine Polizistin sowie weitere Passanten beteiligt. Ihnen wurde die 20-Jährige übergeben und sie zogen sie auf den Bahnsteig zurück.