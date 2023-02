Eine Berghütte als Gipfel des Widerstandes

Doch der eigene Verein war noch nicht der Gipfel des Widerstands. Donauland begann, selbst Berghütten zu bauen, etwa das Friesenberghaus in Tirol, oder zu kaufen, wie die Schliefsteinerhütte auf der Hinteralm im Mürzer Oberland in der Steiermark. Sie erhielt auch den Namen der Sektion, Donaulandhütte. Und sie entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer gut ausgestatteten und gut besuchten Einrichtung.

Bewegte Geschichte

1938 wurde der Alpenverein Donauland von den Nazis enteignet. Während des Kriegs installierte die Luftwaffe in der Donaulandhütte Funkmessgeräte, um die Bewegungen von US-Bombern zu beobachten, danach wurden dort US-Soldaten einquartiert. Einige überlebende Mitglieder des Alpenvereins Donauland gründeten die Sektion nach dem Kriegs erneut, die Hütte wurde restituiert. 1976 löste sich der Verein aber auf, das Objekt ging zunächst an eine andere Sektion, seit 1994 war es Privatbesitz.

Schon seit Längerem hatte der Alpenverein vor, die Hütte zu erwerben. "Im Sommer 2022 war es dann so weit", erinnert sich Christoph Weitz. "Der Eigentümer hat uns informiert, er würde sie jetzt verkaufen." Die Donaulandhütte sei "sehr gepflegt, liebevoll eingerichtet und betriebsfähig", im Juni soll geöffnet werden.