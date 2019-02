Alpenverein: Fast ein Viertel der Mitglieder sind Wiener

Das Wandern ist nicht nur des Müllers, sondern des Österreichers und vor allem des Wieners Lust. 2018 meldeten sich 9290 neue Mitglieder aus Wien beim Alpenverein an, damit liegt die Stadt an vorderster Stelle. In den vergangenen zehn Jahren gewann der österreichische Alpenverein 210.000 neue Mitglieder, das sind 37 Prozent des aktuellen Mitgliederstands. In seiner 157-jährigen Vereinsgeschichte ist die Mitgliederzahl auf insgesamt 573.000 herangewachsen.

Dieser Trend ist schon seit längerer Zeit kein Phänomen bergnaher, ländlicher Gebiete. Knapp ein Viertel der Mitglieder im Verein seien Wiener, heißt es beim Alpenverein.

Trend zur Outdoor- und Erlebnisorientrierung

Der gesellschaftliche Trend geht eindeutig in Richtung Outdoor- und Erlebnisorientierung, Ökologisierung und Gesundheitsbewusstsein. Diese Freizeitorientierung wirkt sich in jedem Altersbereich aus. "Unser ältestes Mitglied ist schon 106 Jahre alt und unser jüngstes war zum Anmeldezeitpunkt erst 14 Tage jung", erzählt Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei rund 42 Jahren, 29 Prozent der Mitglieder sind jünger als 30 Jahre.