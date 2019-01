Moderne statt Luxus auf 2740 Metern

Der zwei Millionen teure Neubau ist für den Ganzjahresbetrieb konzipiert, erstmals in der 90-jährigen Geschichte der Hütte. Das ist eine Herausforderung, schließlich will der Alpenverein die Hütte auch ganzjährig umweltfreundlich betreiben.

Und am Gletscher herrschen auch an schönen Wintertagen Verhältnisse wie am Freitag bei der Medienführung durch die Hütte: Minus 18 Grad Außentemperatur, Sonnenschein, aber eisig kalter Wind aus Nordwest.

Diesen unwirtlichen Bedingungen wurde beim Bau auch alles untergeordnet. So steht nun zwischen Hohem Dachstein und den Dirndln ein futuristisch anmutender Bau – der Alpenverein hatte für den Bau einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben.