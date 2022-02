Alpenverein: Mitgliederzahlen auf Rekordkurs

Naturverträglich

Mit jedem Anhänger komme jedoch ein Stückchen mehr Herausforderung auf den Verein zu. Denn: Wie viele Menschen vertragen die Berge?

„Der Alpenraum ist sehr groß und deshalb verteilen wir uns sehr gut“ so die Antwort von Liliane Dagostin, Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz. Natürlich gebe es Bereiche, wo der Nutzungsdruck sehr groß sei. Von behördlichen Verboten halte man aber nichts. Stattdessen setzte man auf „Besucherlenkung“.

„Es geht im Alpenverein mehr als nur um Sport, wir sind eine Wertegemeinschaft“, sagt Dagostin. Naturnaher Tourismus sei nur ein Etikett, wenn man ihn nicht mit Leben fülle.

So setzt man sich im Alpenverein derzeit besonders dafür ein, Bergsteiger, Tourenskigeher und Co. in Zukunft naturverträglich zu ihren Ausgangspunkten zu bringen. Auf der Homepage (alpenverein.at) findet man Tipps, wie man ohne Pkw wandern kann. Auch hier erhoffe sich der Verein Unterstützung aus dem Bund.

Optimiert soll auch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier werden. Das fange bei der Verwendung einer Stirnlampe an, so Dagostin. „Man muss nicht im Winter zu Randzeiten mit Stirnlampe in den Lebensraum der Tiere eindringen, die ohnehin zu dieser Zeit schon auf Sparflamme leben“, mahnt Dagostin zu Respekt.