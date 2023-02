Cobra fasst international gesuchten Mörder in Salzburger Hotel

Der gesuchte Serbe war mit dem Auto über Deutschland nach Salzburg eingereist. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, in seiner Heimat ein Tötungsdelikt begangen zu haben. Er soll am 24. Jänner in Novi Sad einen 47-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand getötet haben.

Nach einem Mitfahndungsersuchen deutscher Kollegen gelang in Salzburg der Zugriff: Im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt fanden die Beamten den Wagen des mutmaßlichen Täters am Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes.

Der Serbe hielt sich im Zimmer auf, die Spezialeinheit Cobra nahm ihn fest. Die Ermittlungen laufen.