Tirol: 63-Jähriger wurde bei Unfall aus Traktor geschleudert

Ein 63-Jähriger ist Montagabend in Obertilliach in Osttirol bei einem Unfall mit seinem Traktor verletzt worden. Der Mann war gerade mit Mäharbeiten an einem steilen Hang in der Nähe seines Wohnhauses beschäftigt, als sich der Traktor auf dem rutschigen Boden plötzlich rückwärts bewegte. Daraufhin kam es zudem zu einem Bremsversagen. Der Traktor stellte sich quer, überschlug sich einmal, wobei der 53-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Der Traktor kam auf einem Schotterweg zum Stillstand, der Einheimische etwas unterhalb des Fahrzeuges zu liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.