"Tinder" für den Bauernhof hilft bei der Nachfolger-Suche

Während die Bauernhöfe auf der einen Seite also immer weniger werden, wachsen die noch übrig gebliebenen Betriebe weiter an. So ist die Gesamtfläche, die ein Betrieb 2020 durchschnittlich bewirtschaftet hat um rund drei Hektar größer als noch vor zehn Jahren. Statistisch gesehen ist die Übergabe bei größeren Betrieben auch eher geklärt.

Bei kleineren Betrieben ohne Nachfolge müssen also alternative Wege gefunden werden, um den Fortbestand zu sichern, sagen Lisa Altersberger-Kenney und Florian Jungreithmeier von „Perspektive Landwirtschaft“. Die außerfamiliäre Hofübergabe etwa.