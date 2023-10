Video auf TikTok: 14-Jähriger forderte, "Graz zu zerstören"

Bilder aus Israel in Dauerschleife, versehen mit pro-palästinensischen Aufrufen. Und eine Drohung: Graz solle "zerstört" werden - seit Dienstag kursierte dieses Video auf der Plattform TikTok, das auch zu Gewalt am Hauptplatz in Graz aufforderte.

➤ Mehr lesen: Terror: "Wir sind auf einem Auge blind"

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) begann zu ermitteln - und meldete am Donnerstag einen Erfolg. Der Verdächtige, der das Video veröffentlicht haben soll, wurde ausgeforscht.