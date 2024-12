Tiercoach: Wie das Immunsystem von Haustieren gestärkt werden kann

„Es gibt keine strikte Lehrmeinung für die Unterstützung des Immunsystems“, schickt Reitl voraus. Doch einige Wirkstoffe helfen nachgewiesener Maßen, andere haben eher Placeboeffekt. Fest steht, dass das Angebot an Präparaten riesig ist, es reicht von Drops über Säfte bis zu speziellen Diäten.

Vitamin C, Ingwer und Kurkuma stärken die Abwehrkräfte

„Mit Vitamin C ist es vergleichsweise einfach“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Die Ascorbinsäure stärkt bekanntermaßen die Abwehrkräfte. Katzen und Hunde können Vitamin C selbst produzieren. Sie brauchen nur in Ausnahmefällen eine Supplementierung. Meerschweinchen dagegen sind auf die Zufuhr angewiesen.

Nicht nur für Vitamin C, auch für Ingwer ist eine positive Wirkung auf das Immunsystem belegt. Kaninchen etwa profitieren von der Knolle. Kurkuma wiederum – in kleinen Mengen ins Futter gemischt – hält Hunde fit.