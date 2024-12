Tiercoach: So gefährlich ist Schokolade für Hunde und Katzen

„Die Dosis macht das Gift“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Zunächst muss der Anteil an Theobromin in der Schokolade festgestellt werden, um dann in Bezug zum Gewicht des Vierbeiners gesetzt werden zu können.

Selbsterklärende Rechner stehen im Internet zur Verfügung. Als Richtwerte gelten: Auf ein Gramm 90-prozentige Schokolade kommen 26 mg Theobromin. Bei Kochschokolade liegt der Wert bei 15 mg/g. In Milchschokolade macht Theobromin nur 1,5 bis 2 mg/g aus.

Milchschokolade ist weniger gefährlich als dunkle Schokolade

„Eine Tafel Milchschokolade führt nicht einmal bei kleinen Hunden zur Vergiftung“, beruhigt Reitl. Stibitzt ein Leichtgewicht von bis zu fünf Kilo allerdings eine zartbittere Tafel, stirbt es im schlimmsten Fall daran. Übliche Vergiftungssymptome reichen von Zittern und Gleichgewichtsstörungen über Herzrasen bis zu Epileptischen Anfällen.

Patient soll erbrechen

„Im Idealfall erbricht der Hund von selbst“, sagt der Zoodoc. Tut er das nicht, hilft der Veterinärmediziner durch eine Spritze nach. Der Brechreizauslöser kann ebenso oral verabreicht werden; die hoch konzentrierte Salzlösung hat allerdings Nebenwirkungen. In allen Fällen entleert sich ein voller Magen mit weniger Galle und daher weniger schmerzhaft.