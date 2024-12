Tiercoach: Warum Katzen Mundgeruch haben können

Riecht die Katze direkt nach dem Fressen aus dem Maul, liegt das wahrscheinlich an ihren Vorlieben für Fleisch. Bei Jungtieren zwischen vier und sechs Monaten sorgt der Zahnwechsel für schlechten Atem.

Mundgeruch kann unterschiedliche Gründe haben

Verzieht sich der Mief nicht, müssen andere Gründe in Betracht gezogen werden. Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, der Leber oder der Nieren sowie Diabetes können für das Übel verantwortlich sein. Selten ist es ein Tumor im Maul bzw. Rachenraum.

„Die Hauptgründe sind – wie beim Hund und beim Menschen – die Zähne“, sagt Reitl. Entweder entzündet sich ein Zahnfach, in dem sich die Wurzel befindet, oder es bildet sich Zahnstein. Das häufigste dentale Problem bei Katzen ist aber FORL; es ist artspezifisch.

Katzenkaries wird durch körpereigene Zellen verursacht

„Die ,Feline Odontoklastisch Resorptive Läsion‘ wird oft ,Katzenkaries‘ genannt. Dabei entstehen die Löcher gar nicht durch Bakterien, sondern durch körpereigene Zellen“, stellt die Tierärztin aus der Ordination Schönbrunn klar.

Das Problem beginnt in der Regel zwischen Wurzel und Krone. Die feinen Löcher werden zunächst durch das Zahnfleisch oder Ablagerungen verdeckt – und lange übersehen. Regelmäßige Kontrollen, am besten mittels Röntgen, ermöglichen eine frühzeitige Diagnose. Diese verhindert, dass Schmerzen chronisch werden und dass Zähne so sehr Schaden nehmen, dass sie abbrechen.