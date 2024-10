Tiercoach: So machen sich Schmerzen beim Haustier bemerkbar

„Humpelt oder schreit ein Haustier, sind das klare Signale , die jeder deuten kann. Chronisches Leid oder gebrochenes Herz nach einer Trennung dagegen sind selten so offenkundig“, sagt Reitl. Es hänge nicht nur vom gesundheitlichen Problem ab, sondern auch von der Tierart und letztlich vom Individuum , wie deutlich Schmerzen zutage treten. Fest steht: Je besser Halter ihren Schützling kennen, je genauer sie hinschauen, desto eher bemerken sie äußerliche Veränderungen oder ungewöhnliches Verhalten.

„Egal, was einer Katze fehlt, sie verkriecht sich. Manche raunzen aus unerklärlichen Gründen“, sagt Reitl. Verdächtig ist außerdem, wenn der Futternapf voll bleibt.

„Kranke Tiere lassen sich oft nichts anmerken. Die Besitzer sind gefragt“, betont Reitl. Sie kennen ihre Schützlinge am besten und bemerken Auffälligkeiten am frühesten.

In der Ordination stehen die Patienten unter Stress. Sie schütten Adrenalin aus und empfinden damit tatsächlich kaum Schmerzen. Außerdem verhalten sie sich in der Ausnahmesituation atypisch und erschweren so dem Veterinärmediziner die Untersuchung. „Der Halter ist verpflichtet, Nonverbales zu deuten“, sagt der KURIER-Tiercoach. Je früher eine Therapie begonnen werden kann, desto erfolgreicher ist sie.

Probleme mit der Katze, Sorgen um den Hund, Fragen zu Sittich, Schildkröte & Co? Schreiben Sie an: tiercoach@kurier.at