Tief „Antonia“ sorgte für etliche Feuerwehreinsätze: Es bleibt weiter stürmisch

Das Sturmtief „Zeynep“, das am Wochenende Österreich – und viele Teile von Europa – fest im Griff hatte, übergab am Montag direkt an Nachfolgerin „Antonia“. Bilder der Unwetterzentrale zeigen, wie die teils schweren Sturmböen wie ein Wasserfall über die Nordkette nach Innsbruck gestürzt sind. Auch in den kommenden Tagen bleibt es noch äußerst windig.

Der Sturm sorgte Montagvormittag im Norden Innsbrucks für etwa ein Dutzend technischer Einsätze. Dabei ging es in erster Linie darum, umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach nur etwa dreißig Minuten beruhigte sich die Lage wieder, „Antonia“ zog weiter in den Süden.