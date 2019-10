Terrorverdacht: „Zahlreiche Aufrufe zum Kampf“

Ein Mann blieb diesmal aber in Untersuchungshaft, ein 44-jähriger Prediger. Ihn stuft der Ankläger als Hauptverdächtigen ein. Er soll unter anderem in einem Grazer Moscheeverein gewirkt und durch Predigten wie Schriften seit 2012 für den Dschihad sowie den Kampf für den IS geworben haben.

"Radikaler Ideologe"

In seinen Texten fordere der Angeklagte „offen die Anwendung von Gewalt aus religiös-politischen Motiven“, führt der Staatsanwalt in seiner 301 Seiten langen Anklageschrift aus. Der Prediger sei ein „radikaler, islamistischer Ideologe“, dessen Texte „zahlreiche Aufrufe zum bewaffneten Kampf und zur Ermordung von Ungläubigen“ aufriefen.

Frist zwei Jahre U-Haft

Dessen lange Zeit in U-Haft dürfte einer der Gründe sein, weshalb das Grazer Gericht nun rasch mit dem Prozess starten will. Der 44-Jährige sitzt insgesamt bereits ein Jahr und acht Monate in der Justizanstalt Graz-Jakomini: Sollte sich der Prozessauftakt verzögern, muss auch er erneut enthaftet werden. Länger als zwei Jahre darf niemand in Österreich in U-Haft ohne Eröffnung sitzen, es sei denn, die Hauptverhandlung hätte bereits begonnen.