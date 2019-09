Extremismus: Was tun mit IS-Rückkehrern?

Bei der „Fachkonferenz Extremismus“ am Donnerstag in Graz sind Dschihadismus und die Folgen für Europa ein breites Thema. Politikwissenschafter Thomas Schmidinger mahnt, die gefangenen IS-Kämpfer, deren Frauen und Kinder in den drei großen Lagern in Syrien zu beachten. Territorial sei das Staatsprojekt Islamischer Staat zwar besiegt, doch ideologisch nicht. „Innerhalb dieser Camps wird der IS aufrecht erhalten. Dort wächst die zweite Generation an Dschihadisten heran.“