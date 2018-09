Terrorverdacht und dennoch frei

Da schrillen bei der Anklagebehörde die Alarmglocken. Erstens, weil die gesetzliche Frist bis zur Einbringung einer Anklage zwei Jahre beträgt, hier also bis Ende Jänner 2019. Und zweitens: Die abschließenden Polizeiberichte sind noch nicht fertig, Gutachten von Sachverständigen über Dschihadismus und islamistischen Terrorismus stehen aus. Immerhin wurden bei den Hausdurchsuchungen 14 Terrabyte an Daten sichergestellt. Das sind umgerechnet drei Milliarden Seiten an Text in A4-Format.

Die Generalprokurator, quasi der Anwalt der Republik, reagiert vorerst zurückhaltend. Auch, weil man sich bei „dringendendem Tatverdacht“ nicht vorstellen kann, mutmaßliche Islamisten aus der U-Haft zu entlassen: Aus der Frist des Gerichts könne „nicht abgeleitet werden, dass damit zwingend eine Enthaftung einherzugehen habe“, heißt es. Doch genau das passierte.