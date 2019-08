Terrorverdächtige wurden erneut verhaftet

Am Freitag ordnete das Straflandesgericht Graz an, mutmaßliche Dschihadisten und Salafistenprediger festzunehmen. Am Mittwoch setzte die Polizei dies um: Zehn Verdächtige wurden in Graz und Wien festgesetzt, sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Ein Verächtiger wurde bereits am Wochenende verhaftet. Das bestätigte die Justiz am Donnerstag.