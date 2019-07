Terrorverdächtige Austroislamisten stehen vor erneuter Verhaftung

Es wird ein aufwändiger und langer Prozess, so viel steht fest. Allein die Anklageschrift hat exakt 301 Seiten. Bei der Razzia in Wiener und Grazer Moscheevereinen wurden im Jänner 2017 14 Terabyte Date sichergestellt - das sind umgerechnet drei Milliarden DIN-A4-Seiten. Anwalt Blaschitz vertritt mehrere der Verdächtigen, er wartet derzeit noch ab, wie er am Samstag betont. "Ich kann erst Haftbeschwerde einbringen, wenn die U-Haft offiziell verhängt wurde. Derzeit liegt nur die Festnahmeanordnung vor", beschreibt Blaschitz. "Wenn die U-Haft verhängt wird, dann werde ich wieder das Oberlandesgericht befassen."